Плющев: «Авангарду» грех находиться рядом с «Барысом» в таблице

Бывший наставник сборной России по хоккею Владимир Плющев не исключил ухода Сергея Звягина с поста главного тренера «Авангарда» из-за нестабильной игры сибирского клуба в сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Видимо, тренерский штаб во главе со Звягиным не может окончательно найти выход из ситуации, чтобы стабилизировать положение. Оно так и будет – то победа, то поражение. Как на качелях. Судя по всему, там ничего особенного не улучшается. Я не буду удивлён, если в «Авангарде» сменится тренерский штаб. Они даже не находятся в зоне плей-офф сейчас, а ведь это команда с такой историей и хоккейной культурой. Им грех находиться рядом с «Барысом», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

«Авангард» с 11 баллами после 14 матчей располагается на 10-й строчке в таблице Востока.