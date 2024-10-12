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Плющев: «Авангарду» грех находиться рядом с «Барысом» в таблице

Плющев: «Авангарду» грех находиться рядом с «Барысом» в таблице
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Бывший наставник сборной России по хоккею Владимир Плющев не исключил ухода Сергея Звягина с поста главного тренера «Авангарда» из-за нестабильной игры сибирского клуба в сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Видимо, тренерский штаб во главе со Звягиным не может окончательно найти выход из ситуации, чтобы стабилизировать положение. Оно так и будет – то победа, то поражение. Как на качелях. Судя по всему, там ничего особенного не улучшается. Я не буду удивлён, если в «Авангарде» сменится тренерский штаб. Они даже не находятся в зоне плей-офф сейчас, а ведь это команда с такой историей и хоккейной культурой. Им грех находиться рядом с «Барысом», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

«Авангард» с 11 баллами после 14 матчей располагается на 10-й строчке в таблице Востока.

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