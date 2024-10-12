«Здорово, что иностранцы едут, но обманщиков хватает». Назаров — о легионерах в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал уровень легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«В КХЛ по-прежнему очень много ярких матчей, прекрасная лига, все нам завидуют. Здорово, что иностранцы сюда едут, но всех подряд везти не стоит, среди легионеров хватает обманщиков. Прежде всего надо смотреть на статистику, возраст и количество матчей в НХЛ, учитывать достижения, в том числе на уровне сборных. Отмечу, что в КХЛ сейчас много молодёжи, это не может не радовать. Нужно активнее давать российским ребятам шанс. За ними будущее.

Завистников, повторюсь, хватает. Например, у хозяев наших недругов в генофонде заложено: никогда не быть альтруистами. Бизнес у них в крови, он превыше всего. Если деньги уходят в пустоту, то симпатия сразу проходит, что мы и наблюдаем. Но нельзя забывать, что всё это благодаря нашей сплочённости и единому кулаку, объединившемуся вокруг нашего национального лидера. Будем двигаться только вперёд, ни в коем случае нельзя раскачивать лодку и давать слабину. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.