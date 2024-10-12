26-летний нападающий «Лады»: нестабильным стартом СКА не удивлён

26-летний форвард «Лады» Данила Моисеев прокомментировал игру санкт-петербургского СКА в сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги.

— Общаюсь с ребятами из СКА — например, с Бардаковым и Воробьёвым. Там тоже победы чередуются с поражениями.

— Удивлены таким стартом СКА?

— Нет.

— Почему?

— В СКА у нас были очень мощные предсезонки — с большим объёмом земли, бега. Помню, что после них в сентябре тяжело входишь в чемпионат, ноги — не лёгкие. Но зато поздней осенью и зимой — совсем другое дело, начинаешь дышать, играешь с функциональным запасом. Вообще на месте болельщиков за СКА не беспокоился бы. Там много мастеров, отличный состав. Как только он сыграется и выйдет на пик по физике — пойдёт результат, — приводит слова Моисеева Russia-Hockey.ru.

Клуб с берегов Невы в нынешнем регулярном сезоне провёл 14 матчей, в которых набрал 17 очков. Подопечные Романа Ротенберга занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.