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Инсайдер НХЛ назвал срок восстановления капитана «Флориды» Баркова

Инсайдер НХЛ назвал срок восстановления капитана «Флориды» Баркова
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Инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта на своей странице в социальной сети Х заявил, что капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков выбыл на срок около недели.

«Слышал, что он не получил тяжёлой травмы, но у него серьёзное растяжение. Барков, вероятно, выбыл на срок около недели», — написал Паньотта.

Напомним, в конце игры с «Оттавой Сенаторз» (1:3) Барков, пытаясь предотвратить гол в пустые ворота, ударился ногами о борт. Баркову потребовалось несколько минут, прежде чем он смог подняться на ноги, а затем он с помощью товарищей по команде Эвана Родригеса и Увиса Балинскиса ушёл в раздевалку. Он с трудом переносил вес тела на правую ногу.

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