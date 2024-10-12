Заслуженный тренер России Канарейкин рассказал о проблемах ЦСКА

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин рассказал о проблемных сторонах игры ЦСКА в нынешнем сезоне.

«Видно, что с момента расставания с Сергеем Фёдоровым проблемы у команды существуют: в организации игры, устойчивости – команда не держит уровень на протяжении всего матча. Конечно, вошла группа молодых игроков, но, думаю, выводы по игре армейской команды можно будет делать ближе к середине календаря. Пока всё очень неустойчиво», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

Подопечные Ильи Воробьёва после 15 матчей набрали 18 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.