Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» заменил вратаря спустя две минуты после начала матча с «Металлургом»

«Авангард» заменил вратаря спустя две минуты после начала матча с «Металлургом»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Магнитогорске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимает на своём льду омский «Авангард». Идёт первый период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2-й период
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 Маклюков (Юров) – 00:34 (5x5)     2:0 Михайлис (Орехов, Коробкин) – 01:57 (5x5)     2:1 Игумнов (Чистяков) – 07:21 (5x5)    

Уральский клуб в первые две минуты после начала встречи забросил две шайбы. Отличились Алексей Маклюков и Никита Михайлис.

После двух пропущенных шайб «ястребы» сменили вратаря. Вместо Павла Хомченко в игру вступил Илья Проскуряков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» с 11 баллами после 14 матчей располагается на 10-й строчке в таблице Востока.

Материалы по теме
«Авангард» лишился босса, а теперь в клубе сменился генменеджер. Что всё это значит?
«Авангард» лишился босса, а теперь в клубе сменился генменеджер. Что всё это значит?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android