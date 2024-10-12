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«Авангард» заменил вратаря спустя две минуты после начала матча с «Металлургом»

В эти минуты в Магнитогорске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимает на своём льду омский «Авангард». Идёт первый период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уральский клуб в первые две минуты после начала встречи забросил две шайбы. Отличились Алексей Маклюков и Никита Михайлис.

После двух пропущенных шайб «ястребы» сменили вратаря. Вместо Павла Хомченко в игру вступил Илья Проскуряков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» с 11 баллами после 14 матчей располагается на 10-й строчке в таблице Востока.