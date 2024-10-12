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Агент Заседы не исключил, что игрок продолжит карьеру за пределами России

Агент Заседы не исключил, что игрок продолжит карьеру за пределами России
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Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы хоккеиста Матвея Заседы, рассказал о ситуации с продолжением карьеры нападающего. 30 апреля у хоккеиста закончился контракт со «Спартаком», и ему было сделано квалификационное предложение, которое не устроило сторону хоккеиста.

— Расскажите о ситуации с Матвеем Заседой на сегодняшний день.
— В ближайшее время, возможно, Матвей поедет выступать в какую-нибудь другую страну для поддержания формы и игрового тонуса. Хоккеист по-прежнему находится в статусе ограниченно свободного агента. Мы пытаемся разговаривать со «Спартаком», но тяжело найти точки соприкосновения, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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