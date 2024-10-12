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Агент Шашкова рассказал, почему права на игрока не получается обменять из «Сибири»

Агент Шашкова рассказал, почему права на игрока не получается обменять из «Сибири»
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Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Никиты Шашкова, рассказал о ситуации с контрактом хоккеиста.

— У Никиты Шашкова схожая ситуация в «Сибири»?
— В постоянном режиме ведутся переговоры, клубы КХЛ связываются с «Сибирью», но решения пока нет. Не получается договориться о сумме компенсации. Никита тренируется и поддерживает себя в хорошей форме, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Шашков провёл за «Сибирь» 66 матчей, в которых записал на свой счёт 15 (5+10) очков. Сейчас Шашков без контракта.

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