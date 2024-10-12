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Агент Прохоркина и Калинина рассказал о поиске вариантов трудоустройства своим клиентам

Агент Прохоркина и Калинина рассказал о поиске вариантов трудоустройства своим клиентам
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Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающих Николая Прохоркина и Сергея Калинина, прокомментировал будущее хоккеистов.

— Есть ли новости о трудоустройстве Николая Прохоркина и Сергея Калинина?
— Движения есть постоянно, ведём переговоры каждый день, но либо нас что-то не устраивает, либо в финансовом плане не сходимся с клубом. Есть ещё Динар Хамидуллин, по нему тоже общаемся. Кирилл Петров пока играет в высшей лиге. Он ждёт предложений из команд КХЛ, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Прохоркин пополнил состав «Авангарда» по ходу прошлого сезона, перейдя из новосибирской «Сибири». В 26 встречах регулярки за «Авангард» форвард записал на свой счёт 19 (10+9) очков. Калинин набрал 19 (4+15) очков за «Трактор».

Полное интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате».

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