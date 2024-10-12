Роман Ротенберг: игроки СКА хорошо себя чувствуют в стрессовой ситуации

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал об игре хоккеистов армейского клуба в формате «шесть на пять».

– Игроки СКА хорошо проявляют себя в стрессовой ситуации. Это плюс огромный. Игра «шесть на пять» – стрессовая ситуация. Мы пробуем варианты на будущее, моделируем такую игру. Видим, что хоккеисты хорошо реагируют, сохраняют спокойствие, забивают голы. И доминируют – это главное.

– Когда нет вратаря, игрокам некуда отступать и они раскрепощаются?

– Я вспоминал пословицу про петуха, который клюнет, и мужика, который начинает креститься. Надо, чтобы наши ребята лучше готовились к играм, настраивались, не давали сопернику такую фору. В матче с минским «Динамо» их придавил эмоциональный фактор, как мне показалось. До этого была большая игра в Ярославле, победили, прилетели – и сразу домашняя серия. Нужно, чтобы они лучше готовили себя к матчам, правильно отдыхали, вели себя в быту, — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».