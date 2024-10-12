Бабаев — о словах Болякина про неликвид в «Барысе»: мне без разницы, кто и что говорит

Известный агент Шуми Бабаев отреагировал на слова генерального менеджера «Барыса» Олега Болякина, который в разговоре с болельщиками нелестно высказался о некоторых игроках казахстанского клуба.
— Как Дэвид Немировски отреагировал на отставку из «Барыса»?
— Он в Канаде, готов продолжать работать. «Барыс» со своей стороны выполнил все условия по расторжению контракта.
— Ваши клиенты Бурдасов, Антипин, Жафяров находятся в рабочем режиме?
— Да, мы с ними постоянно общаемся, они работают. С Дамиром всё в порядке, он выведен из списка травмированных. Помогает команде, набирает игровые кондиции.
— На генерального менеджера «Барыса» Олега Болякина после его заявлений про «неликвид» у вас нет обиды?
— Мы не общались, мне без разницы, кто и что говорит. Все люди знают, где правда, а где нет. На слова давно не обращаю внимания, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Полное интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате».