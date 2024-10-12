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Каменский: мы согласны сыграть с Канадой, Россия никого не отстраняла

Каменский: мы согласны сыграть с Канадой, Россия никого не отстраняла
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Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский оценил вероятность проведения матча между сборными России и Канады.

«Мы-то согласны, всё зависит от канадцев. Это всегда пожалуйста, мы не вводили никаких санкций, никого не отстраняли, поэтому мы всегда готовы сыграть. Конечно, это две лучшие школы в мире, очевидно, что такие матчи при любой обстановке в мире проходят на высочайшем уровне и сопровождаются огромным интересом. Если бы канадцы нам предложили, мы бы изучили условия и наверняка пришли к общему знаменателю», — приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».

Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.

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