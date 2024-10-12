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Известный агент оценил серьёзные кадровые перестановки в «Авангарде»

Известный агент оценил серьёзные кадровые перестановки в «Авангарде»
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Известный агент Шуми Бабаев прокомментировал кадровые перестановки в омском «Авангарде».

— Как оцените перестановки в «Авангарде»?
— С поста председателя совета директоров омичей ушёл Михаил Аверин. По человеческим качествам это хороший и скромный человек, который выполнял свою работу. Что касается Антона Курьянова, то он всегда хотел трудиться тренером. Крылов (бывший председатель совета директоров «Авангарда», работал в клубе до Аверина. — Прим. «Чемпионата») нагрузил его позицией генерального менеджера, но Антон по натуре тренер. Он знает эту работу и понимает, как с ней хорошо справляться, приносить больше пользы. Для Сергея Звягина более комфортно, чтобы рядом с ним стоял помощник, а не начальник. Был начальник, а теперь коллега-помощник.

— Что скажете о Евгении Забуге, на которого возложены функции исполняющего обязанности генерального менеджера?
— С Забугой мы много общаемся, обсуждаем игроков. Это трудолюбивый сотрудник, таких не так много в лиге. У него, как и у меня, 25 часов в сутках. Евгений юрист по профессии, это очень помогает в переговорах. Сразу знает все моменты, с человеком становится легче общаться. Это хорошее решение для Омска, Забуга профи с большой буквы. Он уже набрался опыта, знает рынок и готов для ответственной должности, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате».

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