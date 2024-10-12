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Шуми Бабаев: не думаю, что решения по увольнению Гомоляко из «Металлурга» шли от Разина

Шуми Бабаев: не думаю, что решения по увольнению Гомоляко из «Металлурга» шли от Разина
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Известный агент Шуми Бабаев прокомментировал увольнение Сергея Гомоляко с поста спортивного директора «Металлурга».

— В свою очередь в «Металлурге» сменился спортивный директор. С Евгением Бирюковым уже общались?
— С Женей ещё не разговаривал. Есть какие-то моменты, которые не смогли простить Гомоляко. Но это не умаляет его заслуг в чемпионском сезоне «Металлурга», когда команда завоевала Кубок Гагарина. Решение по Сергею приняли сверху по результатам каких-то определённых просчётов в его работе. В целом считаю Гомоляко профессионалом, он нормально работал, удовлетворял все потребности Разина. У них был хороший контакт, как мне кажется. Не думаю, что всё это нагнетание и последовавшее увольнение шли от Разина, как это многие себе представляют, – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате».

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