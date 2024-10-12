Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Кузнецова предположил, когда форвард СКА может выйти на пик своей формы

Агент Кузнецова предположил, когда форвард СКА может выйти на пик своей формы
Комментарии

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего СКА Евгения Кузнецова, предположил, когда форвард армейского клуба может выйти на пик своей формы.

— Как дела со здоровьем у нападающего СКА Евгения Кузнецова?
— Женя в хорошем физическом состоянии, много двигается, выполняет в том числе черновую работу. Кузнецов набирает кондиции, привыкает к игре в КХЛ и здешним реалиям. Думаю, ему ещё около месяца нужно на адаптацию. В середине ноября мы увидим полностью привыкшего к КХЛ игрока, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне Кузнецов провёл 10 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков.

Полное интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Звягину комфортнее, когда рядом помощник, а не начальник». Интервью с известным агентом
Эксклюзив
«Звягину комфортнее, когда рядом помощник, а не начальник». Интервью с известным агентом
Материалы по теме
Бардаков: возвращение Кузнецова в состав СКА сильный заряд мотивации не дало
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android