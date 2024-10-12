Агент Кузнецова предположил, когда форвард СКА может выйти на пик своей формы

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего СКА Евгения Кузнецова, предположил, когда форвард армейского клуба может выйти на пик своей формы.
— Как дела со здоровьем у нападающего СКА Евгения Кузнецова?
— Женя в хорошем физическом состоянии, много двигается, выполняет в том числе черновую работу. Кузнецов набирает кондиции, привыкает к игре в КХЛ и здешним реалиям. Думаю, ему ещё около месяца нужно на адаптацию. В середине ноября мы увидим полностью привыкшего к КХЛ игрока, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В нынешнем сезоне Кузнецов провёл 10 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков.
Полное интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате».