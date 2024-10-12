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Известный агент предположил, когда Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки

Известный агент предположил, когда Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки
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Известный агент Шуми Бабаев предположил, когда российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сегодня в ночь по Москве в НХЛ стартует «Вашингтон». Как считаете, Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки уже в нынешнем чемпионате?
— Безусловно, Саша может побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне, но моё мнение, что это случится в следующем году. Овечкин — это такой игрок, который может сделать всё что хочешь. Машина для забрасывания шайб, — поделился Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах Александру Овечкину (853) осталось забросить 41 шайбу. Первая игра нового сезона у «Вашингтона» состоится в ночь на 13 октября. В домашнем матче «столичные» примут «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи — в 2:00 мск.

Полное интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате».

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