«Ак Барс» потерпел сухое поражение от «Спартака» в КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались казанский «Ак Барс» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Спартак» одержал победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

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В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Егор Филин, Адам Ружичка, Герман Рубцов.

«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 13 матчей. «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 20 очков после 14 игр.

Отметим, для казанской команды это уже третье поражение подряд.