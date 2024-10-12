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Ак Барс — Спартак, результат матча 12 октября 2024, счет 0:3, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» потерпел сухое поражение от «Спартака» в КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались казанский «Ак Барс» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Спартак» одержал победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Филин (Биттен, Вишневский) – 18:00 (5x5)     2:0 Ружичка (Голдобин, Королёв) – 37:34 (5x5)     3:0 Рубцов (Галимов) – 50:18 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Егор Филин, Адам Ружичка, Герман Рубцов.

«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 13 матчей. «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 20 очков после 14 игр.

Отметим, для казанской команды это уже третье поражение подряд.

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