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Трактор — Торпедо, результат матча 12 октября 2024, счет 5:4, КХЛ 2024-2025

«Трактор» прервал серию победных матчей «Торпедо», обыграв нижегородцев в овертайме
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и нижегородский «Торпедо». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 5:4 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Шабанов (Телегин, Кадейкин) – 01:53 (4x4)     1:1 Атанасов – 22:13 (5x5)     2:1 Телегин (Котляревский, Рыкманов) – 23:39 (5x5)     2:2 Атанасов (Линч) – 42:04 (5x5)     3:2 Кадейкин (Шабанов, Карпухин) – 46:25 (5x5)     4:2 Ткачёв (Робинсон, Сикура) – 46:42 (5x5)     4:3 Линч – 49:21 (5x5)     4:4 Свечников (Филлипс, Фирстов) – 59:42 (6x5)     5:4 Светлаков (Телегин, Шабанов) – 61:55 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Максим Шабанов, Сергей Телегин, Александр Кадейкин, Владимир Ткачёв, Андрей Светлаков. За «Торпедо» забили Василий Атанасов, оформивший дубль, Бобби Линч, Евгений Свечников.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка за 14 матчей. «Торпедо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 18 очков после 15 игр.

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