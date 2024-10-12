«Трактор» прервал серию победных матчей «Торпедо», обыграв нижегородцев в овертайме

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и нижегородский «Торпедо». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 5:4 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) в овертайме.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Максим Шабанов, Сергей Телегин, Александр Кадейкин, Владимир Ткачёв, Андрей Светлаков. За «Торпедо» забили Василий Атанасов, оформивший дубль, Бобби Линч, Евгений Свечников.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка за 14 матчей. «Торпедо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 18 очков после 15 игр.