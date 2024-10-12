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Металлург — Авангард, результат матча 12 октября 2024, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

«Металлург» одержал победу над «Авангардом» с разницей в две заброшенные шайбы
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». Команды играли на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Хозяева одержали победу со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Маклюков (Юров) – 00:34 (5x5)     2:0 Михайлис (Орехов, Коробкин) – 01:57 (5x5)     2:1 Игумнов (Чистяков) – 07:21 (5x5)     3:1 Вовченко (Петунин, Юров) – 32:33 (5x4)     3:2 Шарипзянов (Чистяков, Мартынов) – 43:04 (5x5)     4:2 Джонсон (Силантьев) – 58:45 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

В составе магнитогорской команды заброшенными шайбами отметились Алексей Маклюков, Никита Михайлис, Даниил Вовченко, Люк Джонсон. За «Авангард» забили Иван Игумнов и Дамир Шарипзянов.

«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 16 матчей. «Авангард» располагается на 10-й строчке, заработав 11 очков после 15 игр.

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