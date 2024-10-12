«Металлург» одержал победу над «Авангардом» с разницей в две заброшенные шайбы

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». Команды играли на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Хозяева одержали победу со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

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В составе магнитогорской команды заброшенными шайбами отметились Алексей Маклюков, Никита Михайлис, Даниил Вовченко, Люк Джонсон. За «Авангард» забили Иван Игумнов и Дамир Шарипзянов.

«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 16 матчей. «Авангард» располагается на 10-й строчке, заработав 11 очков после 15 игр.