«Металлург» одержал победу над «Авангардом» с разницей в две заброшенные шайбы
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». Команды играли на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Хозяева одержали победу со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Маклюков (Юров) – 00:34 (5x5) 2:0 Михайлис (Орехов, Коробкин) – 01:57 (5x5) 2:1 Игумнов (Чистяков) – 07:21 (5x5) 3:1 Вовченко (Петунин, Юров) – 32:33 (5x4) 3:2 Шарипзянов (Чистяков, Мартынов) – 43:04 (5x5) 4:2 Джонсон (Силантьев) – 58:45 (en)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
В составе магнитогорской команды заброшенными шайбами отметились Алексей Маклюков, Никита Михайлис, Даниил Вовченко, Люк Джонсон. За «Авангард» забили Иван Игумнов и Дамир Шарипзянов.
«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 16 матчей. «Авангард» располагается на 10-й строчке, заработав 11 очков после 15 игр.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 октября 2024
-
16:59
-
16:48
-
16:31
-
16:27
-
15:40
-
15:23
-
15:05
-
14:44
-
14:26
-
14:15
-
14:00
-
13:42
-
13:25
-
13:08
-
12:50
-
12:38
-
12:20
-
12:03
-
11:46
-
11:30
-
11:15
-
11:07
-
11:00
-
10:40
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:13
-
09:00
-
08:38
-
08:25
-
08:07
-
08:02