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СКА — Автомобилист: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

СКА — «Автомобилист»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
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Сегодня, 12 октября, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду «Автомобилист». Игра на стадионе «Ледовый» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1-й период
1 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Деанджело) – 02:13 (5x4)    
Матч СКА – «Автомобилист» 12 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Состав СКА:

Фото: ХК СКА

Состав «Автомобилиста»:

Фото: ХК «Автомобилист»

Клуб с берегов Невы в нынешнем регулярном сезоне провёл 14 матчей, в которых набрал 17 очков. Подопечные Романа Ротенберга занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Автомобилист» с 20 очками в активе после 15 матчей располагается на втором месте в таблице Востока.

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