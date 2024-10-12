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Никита Гусев вышел на матч с «Салаватом Юлаевым» без капитанской нашивки

Никита Гусев вышел на матч с «Салаватом Юлаевым» без капитанской нашивки
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Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев вышел на матч с «Салаватом Юлаевым» без капитанской нашивки на джерси. Встреча проходит «ВТБ Арене» в Москве в эти минуты. На момент написания новости счёт в матче равный — 1:1. Заброшенными шайбами отметились Артём Михеев и Шелдон Ремпал.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
3-й период
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Михеев (Комтуа, Рашевский) – 05:26 (5x5)     1:1 Ремпал (Тодд, Хмелевски) – 06:03 (5x5)     2:1 Римашевский (Гусев, Менелл) – 12:57 (5x3)     2:2 Ливо (Тодд, Варлов) – 24:07 (5x5)     3:2 Чернов (Джиошвили, Буруянов) – 42:17 (5x5)    

Капитаном в игре сегодня, 12 октября, назначен Игорь Ожиганов. Альтернативные капитаны — Седрик Пакетт, Артём Ильенко.

«Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 14 очков за 11 матчей. Московское «Динамо» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 13 очков после 14 игр.

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