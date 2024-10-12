Никита Гусев вышел на матч с «Салаватом Юлаевым» без капитанской нашивки

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев вышел на матч с «Салаватом Юлаевым» без капитанской нашивки на джерси. Встреча проходит «ВТБ Арене» в Москве в эти минуты. На момент написания новости счёт в матче равный — 1:1. Заброшенными шайбами отметились Артём Михеев и Шелдон Ремпал.

Капитаном в игре сегодня, 12 октября, назначен Игорь Ожиганов. Альтернативные капитаны — Седрик Пакетт, Артём Ильенко.

«Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 14 очков за 11 матчей. Московское «Динамо» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 13 очков после 14 игр.