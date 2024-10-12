«План на игру чуть-чуть не удался». Защитник «Трактора» — о победе над «Торпедо»

Защитник «Трактора» Сергей Телегин рассказал, что план на победный матч с «Торпедо» (5:4 ОТ) был немного другой.

— Хороший получился матч. Самое главное, что победили. Всех с победой. План на игру чуть-чуть не удался, потому что нужно было завершать в основное время.

— Сегодня у тебя 1+1 и очень курьёзная шайба. В чём был замысел в эпизоде с голом?

— Передача на Сашу Шарова, в этом и был замысел.

— «Торпедо» в последних матчах забрасывало много шайб. На это обращали дополнительное внимание?

— Да, сегодняшний матч был не исключением.

— У вас шестая победа подряд. Что сейчас важно не упустить, чтобы продлить серию?

— Нужно не задумываться об этом, играть дальше в свою игру и готовиться к следующему сопернику, — сказал Телегин «Чемпионату».