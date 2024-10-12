«План на игру чуть-чуть не удался». Защитник «Трактора» — о победе над «Торпедо»
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Защитник «Трактора» Сергей Телегин рассказал, что план на победный матч с «Торпедо» (5:4 ОТ) был немного другой.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Шабанов (Телегин, Кадейкин) – 01:53 (4x4) 1:1 Атанасов – 22:13 (5x5) 2:1 Телегин (Котляревский, Рыкманов) – 23:39 (5x5) 2:2 Атанасов (Линч) – 42:04 (5x5) 3:2 Кадейкин (Шабанов, Карпухин) – 46:25 (5x5) 4:2 Ткачёв (Робинсон, Сикура) – 46:42 (5x5) 4:3 Линч – 49:21 (5x5) 4:4 Свечников (Филлипс, Фирстов) – 59:42 (6x5) 5:4 Светлаков (Телегин, Шабанов) – 61:55 (3x3)
— Хороший получился матч. Самое главное, что победили. Всех с победой. План на игру чуть-чуть не удался, потому что нужно было завершать в основное время.
— Сегодня у тебя 1+1 и очень курьёзная шайба. В чём был замысел в эпизоде с голом?
— Передача на Сашу Шарова, в этом и был замысел.
— «Торпедо» в последних матчах забрасывало много шайб. На это обращали дополнительное внимание?
— Да, сегодняшний матч был не исключением.
— У вас шестая победа подряд. Что сейчас важно не упустить, чтобы продлить серию?
— Нужно не задумываться об этом, играть дальше в свою игру и готовиться к следующему сопернику, — сказал Телегин «Чемпионату».
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