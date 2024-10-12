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«Была безобразная игра». Капитан «Ак Барса» Яшкин — о поражении от «Спартака»

«Была безобразная игра». Капитан «Ак Барса» Яшкин — о поражении от «Спартака»
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Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил проигранный всухую матч со «Спартаком» (0:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Филин (Биттен, Вишневский) – 18:00 (5x5)     2:0 Ружичка (Голдобин, Королёв) – 37:34 (5x5)     3:0 Рубцов (Галимов) – 50:18 (5x5)    

— Счёт говорит сам за себя, 0:3, безобразная игра с нашей стороны.

— Со стороны показалось, что счёт не по игре, «Ак Барс» отрезками показывал хороший хоккей, создавал моменты.
— Упустили момент, где могли зацепиться за матч. Нужно больше бросать, стоять перед воротами и принимать правильные решения. Принимали неправильные — уступили 0:3.

— «Ак Барс» имел серию из семи побед, теперь третье поражение. Почему так происходит?
— Отошли от той игры, которая приносила нам успех. Если бы знали, по какому поводу, всё бы поменяли. Постараемся вновь её найти, — приводит Яшкина пресс-служба «Ак Барса».

Для казанской команды это третье поражение подряд. Ранее «Ак Барс» уступил «Сибири» и «Амуру».

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