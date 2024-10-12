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«Сочи» представил джерси к 10-летию клуба

«Сочи» представил джерси к 10-летию клуба
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Хоккейный клуб «Сочи» представил джерси к 10-летию клуба. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
3-й период
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Рафиков (Ульев, Бут) – 10:38 (5x5)     0:2 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 27:18 (5x4)     1:2 Попов (Тянулин, Чебыкин) – 33:10 (5x4)    

Сегодня, 12 октября, проходит матч между командами «Сочи» и «Локомотив». На момент написания новости ярославская команда ведёт со счётом 1:0.

Фото: ХК «Сочи»

Фото: ХК «Сочи»

Фото: ХК «Сочи»

Игроки клуба уже успели сыграть в этой форме 10 октября. Сами джерси тёмно-синего цвета с жёлтыми вставками, которые напоминают, что символ клуба — леопард; на них также изображена юбилейная версия логотипа команды. В центре формы один из самых известных символов города-курорта — морской вокзал с его устремлённым вверх шпилем.

Напомним, «Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 11 очков за 14 матчей.

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