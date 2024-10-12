Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал третье подряд поражение команды

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил, с чем может быть связано третье подряд поражение. Сегодня, 12 октября, хоккеисты казанский команды проиграли московскому «Спартаку» (0:3).

— В последних матчах мы упустили рисунок игры, который приносил успех в сентябре. После лета мы предложили ребятам новый, активный хоккей, показывали, в чём именно должна быть активность. И пока была свежесть, всё это просматривалось. Сейчас, к сожалению, на фоне либо усталости, либо потери концентрации мы стали рефлекторно упрощать игру, давать сопернику пространство. Раньше мы заставляли соперников ошибаться, сейчас сами допускаем много ошибок. Несмотря на всё это, хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку на выезде.

— Вам не кажется, что в середине октября для усталости ещё не время?

— Мы играем одним составом, сегодня сделали несколько перестановок, смотрим, кто готов. Но усталость у нас не физическая, третий период показал, что у нас и движение было хорошее и моменты появлялись. Мы весь матч неплохо играли в атаке, но грубые ошибки в обороне привели к поражению, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Сейчас казанская команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 13 матчей. В двух предыдущих встречах «Ак Барс» уступил «Сибири» и «Амуру».