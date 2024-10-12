«Вашингтон» — Нью-Джерси»: во сколько начало матча НХЛ-2024/2025, где смотреть

13 октября в Вашингтоне пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Вашингтон Кэпиталз» примет на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Игра на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Для команды из Ньорка это будет третья встреча в рамках нового сезона НХЛ-2024/2025. «Нью-Джерси» уже успел дважды обыграть «Баффало Сэйбрз» и уступить «Торонто Мэйпл Лифс».

У столичной команды это будет первый матч в сезоне-2024/2025.

В последней предсезонной встрече между этими командами победа осталась за «Вашингтоном» (5:3).