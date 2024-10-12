«Вашингтон» — Нью-Джерси»: во сколько начало матча НХЛ-2024/2025, где смотреть
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13 октября в Вашингтоне пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Вашингтон Кэпиталз» примет на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Игра на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Для команды из Ньорка это будет третья встреча в рамках нового сезона НХЛ-2024/2025. «Нью-Джерси» уже успел дважды обыграть «Баффало Сэйбрз» и уступить «Торонто Мэйпл Лифс».
У столичной команды это будет первый матч в сезоне-2024/2025.
В последней предсезонной встрече между этими командами победа осталась за «Вашингтоном» (5:3).
Комментарии
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