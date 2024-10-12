«У соперника хорошее большинство». Главный тренер «Металлурга» — о матче с «Авангардом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отметил хорошие моменты в матче с «Авангардом» (4:2), благодаря которым удалось победить.
«Удачное начало матча: сразу забили два гола. Могли забить ещё. Пропустили потом ненужный гол. Сыграли сегодня очень дисциплинированно, ни одного удаления. С «Авангардом» это дорогого стоит — у соперника хорошее большинство. В концовке могли всё испортить, но Илья Набоков молодец. Ему надо почувствовать вкус таких моментов. Выход Башкирова — ротация. Мы сыграли определённый отрезок, у ребят накапливается усталость. Осипович, Сапожников — молодые ребята, играют преимущественно на эмоциях. Сегодня ещё выпустили Сиряцкого. Попробовали Силантьева в центре, у его звена неплохо получалось», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 12 октября 2024
-
18:52
-
18:49
-
18:40
-
18:37
-
18:16
-
18:15
-
18:06
-
17:59
-
17:35
-
17:30
-
16:59
-
16:48
-
16:31
-
16:27
-
15:40
-
15:23
-
15:05
-
14:44
-
14:26
-
14:15
-
14:00
-
13:42
-
13:25
-
13:08
-
12:50
-
12:38
-
12:20
-
12:03
-
11:46
-
11:30
-
11:15
-
11:07
-
11:00
-
10:40
-
10:28