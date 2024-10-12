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«У соперника хорошее большинство». Главный тренер «Металлурга» — о матче с «Авангардом»

«У соперника хорошее большинство». Главный тренер «Металлурга» — о матче с «Авангардом»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отметил хорошие моменты в матче с «Авангардом» (4:2), благодаря которым удалось победить.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Маклюков (Юров) – 00:34 (5x5)     2:0 Михайлис (Орехов, Коробкин) – 01:57 (5x5)     2:1 Игумнов (Чистяков) – 07:21 (5x5)     3:1 Вовченко (Петунин, Юров) – 32:33 (5x4)     3:2 Шарипзянов (Чистяков, Мартынов) – 43:04 (5x5)     4:2 Джонсон (Силантьев, Вовченко) – 58:45 (en)    

«Удачное начало матча: сразу забили два гола. Могли забить ещё. Пропустили потом ненужный гол. Сыграли сегодня очень дисциплинированно, ни одного удаления. С «Авангардом» это дорогого стоит — у соперника хорошее большинство. В концовке могли всё испортить, но Илья Набоков молодец. Ему надо почувствовать вкус таких моментов. Выход Башкирова — ротация. Мы сыграли определённый отрезок, у ребят накапливается усталость. Осипович, Сапожников — молодые ребята, играют преимущественно на эмоциях. Сегодня ещё выпустили Сиряцкого. Попробовали Силантьева в центре, у его звена неплохо получалось», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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