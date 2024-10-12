«У соперника хорошее большинство». Главный тренер «Металлурга» — о матче с «Авангардом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отметил хорошие моменты в матче с «Авангардом» (4:2), благодаря которым удалось победить.

«Удачное начало матча: сразу забили два гола. Могли забить ещё. Пропустили потом ненужный гол. Сыграли сегодня очень дисциплинированно, ни одного удаления. С «Авангардом» это дорогого стоит — у соперника хорошее большинство. В концовке могли всё испортить, но Илья Набоков молодец. Ему надо почувствовать вкус таких моментов. Выход Башкирова — ротация. Мы сыграли определённый отрезок, у ребят накапливается усталость. Осипович, Сапожников — молодые ребята, играют преимущественно на эмоциях. Сегодня ещё выпустили Сиряцкого. Попробовали Силантьева в центре, у его звена неплохо получалось», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.