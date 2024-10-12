«Горжусь, что остаются командой». Главный тренер «Авангарда» — о сильном духе хоккеистов

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил игру с «Металлургом», где омская команда уступила со счётом 2:4.

«Соперник хорошо начал матч, повел в две шайбы. Отыгрываться, естественно, тяжело. Инициатива переходила из рук в руки. Нам чуть-чуть помешали удаления. Приблизились вплотную, дали себя шанс, но немного не хватило. Считаю, что у нас есть все, чтобы переломить ситуацию и выигрывать. То, что есть сейчас на льду и в раздевалке, — ребятам непросто психологически. При этом команда ни разу не развалилась. Игроки бьются друг за друга. Я горжусь тем, что они в такой ситуации остаются командой», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.