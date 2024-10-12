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«Горжусь, что остаются командой». Главный тренер «Авангарда» — о сильном духе хоккеистов

«Горжусь, что остаются командой». Главный тренер «Авангарда» — о сильном духе хоккеистов
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил игру с «Металлургом», где омская команда уступила со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Маклюков (Юров) – 00:34 (5x5)     2:0 Михайлис (Орехов, Коробкин) – 01:57 (5x5)     2:1 Игумнов (Чистяков) – 07:21 (5x5)     3:1 Вовченко (Петунин, Юров) – 32:33 (5x4)     3:2 Шарипзянов (Чистяков, Мартынов) – 43:04 (5x5)     4:2 Джонсон (Силантьев, Вовченко) – 58:45 (en)    

«Соперник хорошо начал матч, повел в две шайбы. Отыгрываться, естественно, тяжело. Инициатива переходила из рук в руки. Нам чуть-чуть помешали удаления. Приблизились вплотную, дали себя шанс, но немного не хватило. Считаю, что у нас есть все, чтобы переломить ситуацию и выигрывать. То, что есть сейчас на льду и в раздевалке, — ребятам непросто психологически. При этом команда ни разу не развалилась. Игроки бьются друг за друга. Я горжусь тем, что они в такой ситуации остаются командой», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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