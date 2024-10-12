«Горжусь, что остаются командой». Главный тренер «Авангарда» — о сильном духе хоккеистов
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил игру с «Металлургом», где омская команда уступила со счётом 2:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Маклюков (Юров) – 00:34 (5x5) 2:0 Михайлис (Орехов, Коробкин) – 01:57 (5x5) 2:1 Игумнов (Чистяков) – 07:21 (5x5) 3:1 Вовченко (Петунин, Юров) – 32:33 (5x4) 3:2 Шарипзянов (Чистяков, Мартынов) – 43:04 (5x5) 4:2 Джонсон (Силантьев, Вовченко) – 58:45 (en)
«Соперник хорошо начал матч, повел в две шайбы. Отыгрываться, естественно, тяжело. Инициатива переходила из рук в руки. Нам чуть-чуть помешали удаления. Приблизились вплотную, дали себя шанс, но немного не хватило. Считаю, что у нас есть все, чтобы переломить ситуацию и выигрывать. То, что есть сейчас на льду и в раздевалке, — ребятам непросто психологически. При этом команда ни разу не развалилась. Игроки бьются друг за друга. Я горжусь тем, что они в такой ситуации остаются командой», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 12 октября 2024
-
18:52
-
18:49
-
18:40
-
18:37
-
18:16
-
18:15
-
18:06
-
17:59
-
17:35
-
17:30
-
16:59
-
16:48
-
16:31
-
16:27
-
15:40
-
15:23
-
15:05
-
14:44
-
14:26
-
14:15
-
14:00
-
13:42
-
13:25
-
13:08
-
12:50
-
12:38
-
12:20
-
12:03
-
11:46
-
11:30
-
11:15
-
11:07
-
11:00
-
10:40
-
10:28