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СКА — Автомобилист, результат матча 12 октября 2024, счет 5:2, КХЛ 2024-2025

СКА дома одержал волевую победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались петербургский СКА и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли в ледовом дворце в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Деанджело) – 02:13 (5x4)     1:1 Лайпсик (Меркли) – 15:51 (5x5)     1:2 Мэйсек (Да Коста, Эберт) – 20:10 (5x4)     2:2 Плотников (Григоренко, Деанджело) – 42:46 (5x4)     3:2 Бардаков – 43:51 (5x5)     4:2 Глотов (Грицюк, Зыков) – 49:56 (5x5)     5:2 Грицюк (Никишин) – 59:20 (en)    

В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Брендан Лайпсик и Брукс Мэйсек. За СКА забили Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Захар Бардаков, Василий Глотов и Арсений Грицюк.

«Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 20 очков за 15 матчей. СКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 17 очков после 15 игр.

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