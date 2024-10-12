СКА дома одержал волевую победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались петербургский СКА и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли в ледовом дворце в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0).

В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Брендан Лайпсик и Брукс Мэйсек. За СКА забили Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Захар Бардаков, Василий Глотов и Арсений Грицюк.

«Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 20 очков за 15 матчей. СКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 17 очков после 15 игр.