«Локомотив» обыграл «Сочи», ярославцы одержали победу в шести последних матчах из семи
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Рафиков (Ульев, Бут) – 10:38 (5x5) 0:2 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 27:18 (5x4) 1:2 Попов (Тянулин, Чебыкин) – 33:10 (5x4)
В составе «Сочи» заброшенной шайбой отметился Сергей Попов на 34-й минуте. За «Локомотив» забили Рушан Рафиков и Максим Шалунов.
«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 11 очков за 15 матчей. «Локомотив» располагается на первой строчке, заработав 26 очков после 15 игр.
Ярославская команда одержала победу в шести последних матчах из семи.
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