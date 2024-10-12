«Локомотив» обыграл «Сочи», ярославцы одержали победу в шести последних матчах из семи

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

В составе «Сочи» заброшенной шайбой отметился Сергей Попов на 34-й минуте. За «Локомотив» забили Рушан Рафиков и Максим Шалунов.

«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 11 очков за 15 матчей. «Локомотив» располагается на первой строчке, заработав 26 очков после 15 игр.

Ярославская команда одержала победу в шести последних матчах из семи.