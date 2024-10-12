Московское «Динамо» одержало победу над «Салаватом Юлаевым»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на «ВТБ Арене» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Михеев (Комтуа, Рашевский) – 05:26 (5x5) 1:1 Ремпал (Тодд, Хмелевски) – 06:03 (5x5) 2:1 Римашевский (Гусев, Менелл) – 12:57 (5x3) 2:2 Ливо (Тодд, Варлов) – 24:07 (5x5) 3:2 Чернов (Джиошвили, Буруянов) – 42:17 (5x5) 4:2 Комтуа (Джиошвили, Пыленков) – 44:39 (5x5)
В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Артём Михеев, Артём Чернов, Егор Римашевский и Макс Комута. За «Салават» забили Шелдон Ремпал и Джош Ливо.
«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 15 очков за 15 матчей. «Салават» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 14 очков после 12 игр.
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