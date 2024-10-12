Московское «Динамо» одержало победу над «Салаватом Юлаевым»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на «ВТБ Арене» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0).

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Артём Михеев, Артём Чернов, Егор Римашевский и Макс Комута. За «Салават» забили Шелдон Ремпал и Джош Ливо.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 15 очков за 15 матчей. «Салават» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 14 очков после 12 игр.