Защитник «Металлурга» оценил победный матч с «Авангардом»

Алексей Маклюков, защитник «Металлурга», прокомментировал матч с «Авангардом», где магнитогорской команде удалось одержать победу (4:2).
«Мы здорово начали матч, повели 2:0. Потом продолжили так же вести. Сопернику надо было отыгрываться. Поэтому в середине матча отрезками они выглядели лучше. Сегодня мы сыграли дисциплинированно, без удалений. Не так много позволили в своей зоне и довели до победы важный матч с хорошим соперником. Если бы я все 127 матчей без голов менял свой ритуал дня, у меня бы закончились все варианты.
Поэтому сегодня утром просто кайфовал, как и всегда. На моменте было немного тревожно. Командный результат превыше всего. При счёте 3:2 было опасно у наших ворот. Но мы поймали несколько бросков на себя и довели матч до победы, это самое главное», — передаёт слова Маклюкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В последних шести матчах магнитогорская команда смогла пять раз одержать победу.
- 12 октября 2024
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