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Защитник «Металлурга» оценил победный матч с «Авангардом»

Защитник «Металлурга» оценил победный матч с «Авангардом»
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Алексей Маклюков, защитник «Металлурга», прокомментировал матч с «Авангардом», где магнитогорской команде удалось одержать победу (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Маклюков (Юров) – 00:34 (5x5)     2:0 Михайлис (Орехов, Коробкин) – 01:57 (5x5)     2:1 Игумнов (Чистяков) – 07:21 (5x5)     3:1 Вовченко (Петунин, Юров) – 32:33 (5x4)     3:2 Шарипзянов (Чистяков, Мартынов) – 43:04 (5x5)     4:2 Джонсон (Силантьев, Вовченко) – 58:45 (en)    

«Мы здорово начали матч, повели 2:0. Потом продолжили так же вести. Сопернику надо было отыгрываться. Поэтому в середине матча отрезками они выглядели лучше. Сегодня мы сыграли дисциплинированно, без удалений. Не так много позволили в своей зоне и довели до победы важный матч с хорошим соперником. Если бы я все 127 матчей без голов менял свой ритуал дня, у меня бы закончились все варианты.

Поэтому сегодня утром просто кайфовал, как и всегда. На моменте было немного тревожно. Командный результат превыше всего. При счёте 3:2 было опасно у наших ворот. Но мы поймали несколько бросков на себя и довели матч до победы, это самое главное», — передаёт слова Маклюкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В последних шести матчах магнитогорская команда смогла пять раз одержать победу.

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