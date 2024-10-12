«Тяжело выбраться из ямы». Защитник «Авангарда» Диц — о поражении от «Металлурга»

Даррен Диц, защитник «Авангарда» объяснил причину поражения в матче с «Металлургом»(2:4).

«Очень тяжело выбираться из ямы, в которую мы попали после двух пропущенных шайб. Особенно против такого соперника. Но мы продолжали работать и дали себе шанс, чтобы сравнять игру. Нам не получилось забить один гол. Первый гол мы пропустили после вбрасывания. Защитник хорошо попал. Иногда надо просто отдать должное сопернику. Мы, конечно, хотим создавать моменты в большинстве, но для этого надо зарабатывать удаления — за счет давления в зоне атаки. Это нам сегодня не удалось», — передаёт слова Дица корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.