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Владимир Мышкин с внучкой вбрасывал шайбу, Уил спорил с судьёй. Яркие фото победы «Динамо»

12 октября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Алексея Кудашова.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Артём Михеев, Артём Чернов, Егор Римашевский и Макс Комтуа. За «Салават» забили Шелдон Ремпал и Джош Ливо.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 15 очков за 15 матчей. «Салават» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 14 очков после 12 игр.