Главный тренер «Автомобилиста»: были лучше СКА по всем показателям статистики, но счёт 2:5

Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста», считает, что екатеринбургская команда играла лучше, чем СКА, но уступила (2:5).

— Если восстановить хронологию игры, начиная с первого периода, было хорошее движение, взаимодействие, хорошо прессинговали и создавали моменты. Во втором периоде ещё больше было моментов, не реализовали выходы «1 в 0», «2 в 1», больше контролировали шайбу, но в третьем периоде грязное удаление повлияло на исход матча, пропустили гол. Соперник добавил, забил нам ещё. По всем показателям статистики были лучше, а проиграли 2:5.

— Два гола с пятака, семь-восемь бросков с пятака было по вашим воротам — или стечение обстоятельств?

— Ну вы видели, какие голы с пятака нам забили: то рикошет, то отлетела шайба. Значит, недоработали на пятаке сегодня.

— Роман Ротенберг часто говорит, что соперник против СКА играет лучший матч. Что вам мешало сыграть лучший матч сегодня?

— Наверное, СКА помешал это сделать. Эти два удаления подряд помешали, гол с рикошета, в третьем периоде не так начали играть. В третьем периоде тоже был отскок, соперник здорово на пятаке сыграл, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.