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Главный тренер «Автомобилиста»: были лучше СКА по всем показателям статистики, но счёт 2:5

Главный тренер «Автомобилиста»: были лучше СКА по всем показателям статистики, но счёт 2:5
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Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста», считает, что екатеринбургская команда играла лучше, чем СКА, но уступила (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Деанджело) – 02:13 (5x4)     1:1 Лайпсик (Меркли) – 15:51 (5x5)     1:2 Мэйсек (Да Коста, Эберт) – 20:10 (5x4)     2:2 Плотников (Григоренко, Деанджело) – 42:46 (5x4)     3:2 Бардаков – 43:51 (5x5)     4:2 Глотов (Грицюк, Зыков) – 49:56 (5x5)     5:2 Грицюк (Никишин) – 59:20 (en)    

— Если восстановить хронологию игры, начиная с первого периода, было хорошее движение, взаимодействие, хорошо прессинговали и создавали моменты. Во втором периоде ещё больше было моментов, не реализовали выходы «1 в 0», «2 в 1», больше контролировали шайбу, но в третьем периоде грязное удаление повлияло на исход матча, пропустили гол. Соперник добавил, забил нам ещё. По всем показателям статистики были лучше, а проиграли 2:5.

— Два гола с пятака, семь-восемь бросков с пятака было по вашим воротам — или стечение обстоятельств?
— Ну вы видели, какие голы с пятака нам забили: то рикошет, то отлетела шайба. Значит, недоработали на пятаке сегодня.

— Роман Ротенберг часто говорит, что соперник против СКА играет лучший матч. Что вам мешало сыграть лучший матч сегодня?
— Наверное, СКА помешал это сделать. Эти два удаления подряд помешали, гол с рикошета, в третьем периоде не так начали играть. В третьем периоде тоже был отскок, соперник здорово на пятаке сыграл, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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