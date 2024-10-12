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Заварухин: СКА прибавил в мастерстве — взяли Кузнецова, защитника хорошего

Заварухин: СКА прибавил в мастерстве — взяли Кузнецова, защитника хорошего
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Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста» сравнил мастерство СКА в прошлом сезоне и в этом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Деанджело) – 02:13 (5x4)     1:1 Лайпсик (Меркли) – 15:51 (5x5)     1:2 Мэйсек (Да Коста, Эберт) – 20:10 (5x4)     2:2 Плотников (Григоренко, Деанджело) – 42:46 (5x4)     3:2 Бардаков – 43:51 (5x5)     4:2 Глотов (Грицюк, Зыков) – 49:56 (5x5)     5:2 Грицюк (Никишин) – 59:20 (en)    

— Всё решило исполнительское мастерство сегодня?
— Не без этого. Мы такие голы пропустили, где повлияло мастерство соперника, Глотов попал здорово. Повторюсь: были моменты во втором периоде, где-то в штангу попали, и не так тяжело было бы играть в третьем периоде.

— Этот СКА сильно отличается от прошлогоднего?
— Прибавили в мастерстве, вы знаете, кто в команде СКА теперь. Не скажу, что мы играли хуже, но результат такое. Кузнецов мастер, защитника хорошего взяли, мастеровитая команда, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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