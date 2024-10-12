Заварухин: СКА прибавил в мастерстве — взяли Кузнецова, защитника хорошего

Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста» сравнил мастерство СКА в прошлом сезоне и в этом.

— Всё решило исполнительское мастерство сегодня?

— Не без этого. Мы такие голы пропустили, где повлияло мастерство соперника, Глотов попал здорово. Повторюсь: были моменты во втором периоде, где-то в штангу попали, и не так тяжело было бы играть в третьем периоде.

— Этот СКА сильно отличается от прошлогоднего?

— Прибавили в мастерстве, вы знаете, кто в команде СКА теперь. Не скажу, что мы играли хуже, но результат такое. Кузнецов мастер, защитника хорошего взяли, мастеровитая команда, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.