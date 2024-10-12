Заварухин: СКА прибавил в мастерстве — взяли Кузнецова, защитника хорошего
Поделиться
Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста» сравнил мастерство СКА в прошлом сезоне и в этом.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Деанджело) – 02:13 (5x4) 1:1 Лайпсик (Меркли) – 15:51 (5x5) 1:2 Мэйсек (Да Коста, Эберт) – 20:10 (5x4) 2:2 Плотников (Григоренко, Деанджело) – 42:46 (5x4) 3:2 Бардаков – 43:51 (5x5) 4:2 Глотов (Грицюк, Зыков) – 49:56 (5x5) 5:2 Грицюк (Никишин) – 59:20 (en)
— Всё решило исполнительское мастерство сегодня?
— Не без этого. Мы такие голы пропустили, где повлияло мастерство соперника, Глотов попал здорово. Повторюсь: были моменты во втором периоде, где-то в штангу попали, и не так тяжело было бы играть в третьем периоде.
— Этот СКА сильно отличается от прошлогоднего?
— Прибавили в мастерстве, вы знаете, кто в команде СКА теперь. Не скажу, что мы играли хуже, но результат такое. Кузнецов мастер, защитника хорошего взяли, мастеровитая команда, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Комментарии
- 12 октября 2024
-
20:35
-
20:27
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:12
-
20:04
-
19:53
-
19:45
-
19:41
-
19:24
-
19:19
-
19:15
-
19:15
-
19:00
-
18:52
-
18:49
-
18:40
-
18:37
-
18:16
-
18:15
-
18:06
-
17:59
-
17:35
-
17:30
-
16:59
-
16:48
-
16:31
-
16:27
-
15:40
-
15:23
-
15:05
-
14:44
-
14:26
-
14:15