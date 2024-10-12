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«Это безответственность». Виктор Козлов – о дисциплине «Салавата Юлаева»

«Это безответственность». Виктор Козлов – о дисциплине «Салавата Юлаева»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что команда проиграла московскому «Динамо» (2:4) из-за большого количества удалений.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Михеев (Комтуа, Рашевский) – 05:26 (5x5)     1:1 Ремпал (Тодд, Хмелевски) – 06:03 (5x5)     2:1 Римашевский (Гусев, Менелл) – 12:57 (5x3)     2:2 Ливо (Тодд, Варлов) – 24:07 (5x5)     3:2 Чернов (Джиошвили, Буруянов) – 42:17 (5x5)     4:2 Комтуа (Джиошвили, Пыленков) – 44:39 (5x5)    

«Комментарий один – мы получаем очень много удалений, из-за которых у нас ломается ритм игры. Как таковой целостности у нас сегодня не было. Когда мы играли «пять на пять», то у нас были и хорошие моменты, и хороший ритм. Но очень много удалений. И это самый большой комментарий по этому матчу. На мой взгляд, это безответственность. Там не было ни одной ситуации, где удаление было бы оправданным», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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