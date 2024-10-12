«Это безответственность». Виктор Козлов – о дисциплине «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что команда проиграла московскому «Динамо» (2:4) из-за большого количества удалений.

«Комментарий один – мы получаем очень много удалений, из-за которых у нас ломается ритм игры. Как таковой целостности у нас сегодня не было. Когда мы играли «пять на пять», то у нас были и хорошие моменты, и хороший ритм. Но очень много удалений. И это самый большой комментарий по этому матчу. На мой взгляд, это безответственность. Там не было ни одной ситуации, где удаление было бы оправданным», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.