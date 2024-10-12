«Я так решил, и мы его поменяли». Главный тренер «Салавата» объяснил замену Самонова

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил, почему за 15 минут до конца матча с московским «Динамо» команда сменила вратаря. «Салават Юлаев» проиграл со счётом 2:4.

«У Самонова нет травмы. Я просто так решил, и мы его поменяли. Посчитал, что надо Вязику поиграть, поэтому вышел Семён Вязовой», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

С 44-й минуты матча и до конца встречи в воротах «Салавата» играл Семён Вязовой.

В прошлой встрече «Салават Юлаев» крупно обыграл «Спартак» из Москвы (5:2).

«Динамо» за последние пять матчей смогло одержать победу только второй раз.