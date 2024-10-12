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«Я так решил, и мы его поменяли». Главный тренер «Салавата» объяснил замену Самонова

«Я так решил, и мы его поменяли». Главный тренер «Салавата» объяснил замену Самонова
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил, почему за 15 минут до конца матча с московским «Динамо» команда сменила вратаря. «Салават Юлаев» проиграл со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Михеев (Комтуа, Рашевский) – 05:26 (5x5)     1:1 Ремпал (Тодд, Хмелевски) – 06:03 (5x5)     2:1 Римашевский (Гусев, Менелл) – 12:57 (5x3)     2:2 Ливо (Тодд, Варлов) – 24:07 (5x5)     3:2 Чернов (Джиошвили, Буруянов) – 42:17 (5x5)     4:2 Комтуа (Джиошвили, Пыленков) – 44:39 (5x5)    

«У Самонова нет травмы. Я просто так решил, и мы его поменяли. Посчитал, что надо Вязику поиграть, поэтому вышел Семён Вязовой», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

С 44-й минуты матча и до конца встречи в воротах «Салавата» играл Семён Вязовой.

В прошлой встрече «Салават Юлаев» крупно обыграл «Спартак» из Москвы (5:2).

«Динамо» за последние пять матчей смогло одержать победу только второй раз.

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