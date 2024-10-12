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Главный тренер СКА Ротенберг прокомментировал победу над «Автомобилистом»

Главный тренер СКА Ротенберг прокомментировал победу над «Автомобилистом»
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Роман Ротенберг, главный тренер СКА оценил победный матч с «Автомобилистом» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Деанджело) – 02:13 (5x4)     1:1 Лайпсик (Меркли) – 15:51 (5x5)     1:2 Мэйсек (Да Коста, Эберт) – 20:10 (5x4)     2:2 Плотников (Григоренко, Деанджело) – 42:46 (5x4)     3:2 Бардаков – 43:51 (5x5)     4:2 Глотов (Грицюк, Зыков) – 49:56 (5x5)     5:2 Грицюк (Никишин) – 59:20 (en)    

«Очень сильный соперник, здорово играет в обороне. Нам нужно было «ленинградское начало», забить сразу, без раскачки. Забили хороший гол, дальше в целом, если взять игру, 60 минут здорово играли. Очень благодарен комнаде и болельщикам, если что улучшить, надо убрать удаления. Хочу отметить Захара Бардакова: он удалился, но забил победный гол и отмазался, мы его прощаем. Бывают вынужденные ситуации, тактика последнего фола в футболе, когда человек вынужден удаляться, за это в футболе дают жёлтую карточку.

В хоккее бывают ситуации, когда игрок должен играть до конца и пойти на нарушение ради команды, но есть удаления, которые нам совершенно не нужны. С Ярославлем и Минском тридцать минут играли в меньшинстве, полтора периоде из шести это очень много, ни одна команда в лиге не смогла бы победить после таких игр. Но мы выиграли у Ярославля, играя втроём всю игру, это показывает, что у нас есть характер», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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