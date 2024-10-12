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Алексей Кудашов объяснил, почему Никита Гусев перестал быть капитаном «Динамо»

Алексей Кудашов объяснил, почему Никита Гусев перестал быть капитаном «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, почему Никита Гусев больше не капитан команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Михеев (Комтуа, Рашевский) – 05:26 (5x5)     1:1 Ремпал (Тодд, Хмелевски) – 06:03 (5x5)     2:1 Римашевский (Гусев, Менелл) – 12:57 (5x3)     2:2 Ливо (Тодд, Варлов) – 24:07 (5x5)     3:2 Чернов (Джиошвили, Буруянов) – 42:17 (5x5)     4:2 Комтуа (Джиошвили, Пыленков) – 44:39 (5x5)    

«Вы знаете, мы произвели небольшую перезагрузку. По капитану и ассистентам в том числе. Немножко сделали шаг назад. Никита Гусев всё воспринял совершенно нормально. Мы с ним всё обсудили. Никита нам нужен как игрок, а ответственность иногда сказывается положительно, а иногда — отрицательно. Понимаете, не идёт игра у команды, и ответственность — она давит и влияет на твою игру. Решили, что Никита сконцентрируется именно на игре. На данный момент у нас такие капитан и ассистенты, а дальше мы будем смотреть.

Не суть, чья была инициатива. Если вы думаете, что тренер разжаловал капитана, то это не так. Это было совместное решение, которое обсуждалось и в тренерском коллективе, и с Никитой. Здесь не надо ничего искать — ни плохого, ни хорошего. Ответственность иногда мешает играть. Никита — творческий человек, а капитанство в каких-то действиях подразумевает строгость. Иногда это не сочетается, и ему приходилось делать не свойственные ему вещи. Пускай лучше концентрируется на игре. Как он был нашим лидером на льду и лидером в коллективе, так им и остаётся, несмотря на то что буквы «К» больше нет на груди», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня, 12 октября, в матче с «Салаватом Юлаевым» с нашивкой капитана появился Игорь Ожиганов.

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