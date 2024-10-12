Алексей Кудашов объяснил, почему Никита Гусев перестал быть капитаном «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, почему Никита Гусев больше не капитан команды.

«Вы знаете, мы произвели небольшую перезагрузку. По капитану и ассистентам в том числе. Немножко сделали шаг назад. Никита Гусев всё воспринял совершенно нормально. Мы с ним всё обсудили. Никита нам нужен как игрок, а ответственность иногда сказывается положительно, а иногда — отрицательно. Понимаете, не идёт игра у команды, и ответственность — она давит и влияет на твою игру. Решили, что Никита сконцентрируется именно на игре. На данный момент у нас такие капитан и ассистенты, а дальше мы будем смотреть.

Не суть, чья была инициатива. Если вы думаете, что тренер разжаловал капитана, то это не так. Это было совместное решение, которое обсуждалось и в тренерском коллективе, и с Никитой. Здесь не надо ничего искать — ни плохого, ни хорошего. Ответственность иногда мешает играть. Никита — творческий человек, а капитанство в каких-то действиях подразумевает строгость. Иногда это не сочетается, и ему приходилось делать не свойственные ему вещи. Пускай лучше концентрируется на игре. Как он был нашим лидером на льду и лидером в коллективе, так им и остаётся, несмотря на то что буквы «К» больше нет на груди», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня, 12 октября, в матче с «Салаватом Юлаевым» с нашивкой капитана появился Игорь Ожиганов.