Ротенберг: как генеральный менеджер отработал более тысячи игр, но их никто не считает

Роман Ротенберг, главный тренер СКА, рассказал, какие круглые числа упустила Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в отношении СКА, помимо 200 матчей в КХЛ. Сегодня, 12 октября, команда из Санкт-Петербурга одержала победу над «Автомобилистом» (5:2).

«Вот Сергей Плотников сыграл 902 игры уже… А, 901? Извините, это у меня 202-я, статистику не изучил, извините. (Поворачиваясь к Павлу Дедунову.) 601. Это уже 1502 игры, ещё добавить моих 202 — 1704, это серьёзная цифра. Ещё и как генеральный менеджер я отработал более тысячи игр, но их никто не считает, хотя в НХЛ эту статистику ведёт лига и поздравляет, потому что лига очень много работает. Я не про себя говорю, есть люди, которые отдаются хоккею.

Наш точильщик Константин Егорыч — у него, кажется, скоро уже 50-й сезон будет. Я уточню цифру, но вроде 50. Представляете, что это такое? Мы все вместе должны его поздравить, люди, которые отработали 50 лет, — это мэтры. У нас Владимир Владимирович Юрзинов в тренерском штабе работает, давайте я вам задам вопрос, журналистам. Это очень серьёзный вопрос, и не каждый человек может на него ответить. До сих пор он работает и до сих пор участвует, каждый день мне звонит. Бывает, разговор на час, он настолько понимает все детали по-современному. Такие вещи надо отмечать всем вместе, мы как клуб будем отмечать это, но я хочу обратиться и в лигу — звёзды у нас не судьи, но хочу отметить честное судейство.

Была проделана огромная работа, хочу отметить и поблагодарить каждого сотрудника, замечательная атмосфера. Благодарность болельщикам, всё было здорово организовано, и наша команда сыграла один из лучших матчей в сезоне, хороший соперник. Благодарю всех: соперника — за игру, команду — за победу, болельщиков — за поддержку», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.