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Козлов: не ожидали, что у «Динамо» будет Ярославлев. Мы его даже не протестировали

Козлов: не ожидали, что у «Динамо» будет Ярославлев. Мы его даже не протестировали
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, что команда не ожидала увидеть в воротах московского «Динамо» Евгения Ярославлева. Уфимская команда уступила московскому «Динамо» со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Михеев (Комтуа, Рашевский) – 05:26 (5x5)     1:1 Ремпал (Тодд, Хмелевски) – 06:03 (5x5)     2:1 Римашевский (Гусев, Менелл) – 12:57 (5x3)     2:2 Ливо (Тодд, Варлов) – 24:07 (5x5)     3:2 Чернов (Джиошвили, Буруянов) – 42:17 (5x5)     4:2 Комтуа (Джиошвили, Пыленков) – 44:39 (5x5)    

«Игра со «Спартаком» была напряжённой, мы отдали много эмоций, но я сегодня не видел, чтобы у нас была какая-то выхолощенность. Эмоции были такие же, как со «Спартаком», и начало встречи было хорошим, но 20 минут из 60 играть в меньшинстве — это очень много.

Меня не тревожит, что сегодня у нас забили только легионеры. Они у нас лидеры, они и должны забивать. Из-за того что были удаления, кто-то играет больше, кто-то меньше. Целостности и того, чтобы мы захватили инициативу, — это было только в первом периоде. Во втором всё было скомкано, в третьем — то же самое. На мой взгляд, это то очень важное, что мы должны поправить.

Мы не ожидали, что у «Динамо» будет играть Ярославлев. Дмитрий Мезенцев у нас готовился немного к другим вратарям. После того как мы узнали, кто будет стоять у «Динамо», он быстро посмотрел и разобрал его. Примерно понимали, что с ним надо делать, какие у него сильные и слабые стороны. Он сыграл неплохо, но, опять же, грубо говоря, мы его даже не протестировали. Из-за наших удалений», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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