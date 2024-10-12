Козлов: не ожидали, что у «Динамо» будет Ярославлев. Мы его даже не протестировали

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, что команда не ожидала увидеть в воротах московского «Динамо» Евгения Ярославлева. Уфимская команда уступила московскому «Динамо» со счётом 2:4.

«Игра со «Спартаком» была напряжённой, мы отдали много эмоций, но я сегодня не видел, чтобы у нас была какая-то выхолощенность. Эмоции были такие же, как со «Спартаком», и начало встречи было хорошим, но 20 минут из 60 играть в меньшинстве — это очень много.

Меня не тревожит, что сегодня у нас забили только легионеры. Они у нас лидеры, они и должны забивать. Из-за того что были удаления, кто-то играет больше, кто-то меньше. Целостности и того, чтобы мы захватили инициативу, — это было только в первом периоде. Во втором всё было скомкано, в третьем — то же самое. На мой взгляд, это то очень важное, что мы должны поправить.

Мы не ожидали, что у «Динамо» будет играть Ярославлев. Дмитрий Мезенцев у нас готовился немного к другим вратарям. После того как мы узнали, кто будет стоять у «Динамо», он быстро посмотрел и разобрал его. Примерно понимали, что с ним надо делать, какие у него сильные и слабые стороны. Он сыграл неплохо, но, опять же, грубо говоря, мы его даже не протестировали. Из-за наших удалений», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.