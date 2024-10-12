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Ротенберг — о выборе сиртаки в качестве темы СКА: это объединяющий танец

Ротенберг — о выборе сиртаки в качестве темы СКА: это объединяющий танец
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил задумку танца сиртаки.

— Темой команды стал танец сиртаки. Это ваша идея?
— Если изучить историю танца сиртаки — это объединяющий танец, его можно танцевать всем. В регби есть «хака-хака», а здесь главное — всех объединить. Ценю, что это всем нравится, этот танец можно без ограничений танцевать. Можно собраться на Дворцовой площади 200 тыс. человек и станцевать, но для этого нужно победить. Так что наша задача — сначала победить, а потом музыка, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В матче СКА с «Автомобилистом» победу одержала команда из Санкт-Петербурга (5:2).

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