«Упустили вожжи». Главный тренер «Динамо» объяснил провал команды на старте сезона КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что в какой-то момент уверенность у команды переросла в самоуверенность.

«Думаю, сегодня мы не разочаровали болельщиков. Хочу выразить им благодарность — полный стадион. Они нас хорошо поддерживали, и энергия передалась к игрокам, которые сегодня показали целостную игру от начала и до конца. Да, естественно, были моменты, над которыми нам предстоит работать. Тем не менее сегодня было без особых вольностей, которые мы позволяли себе в прошлой игре.

Подчас уверенность перерастает в самоуверенность. По большому счёту, с нами это и происходит. Скажем так, был момент, когда всей командой — и тренеры, и игроки — мы упустили вожжи. Думали, что так и будет продолжаться и что всё это можно позволять себе. Жизнь наказывает за такое, а выкарабкаться отсюда — очень тяжело.

Я не думаю, что этот период закончился. Он ещё будет продолжаться, хотя и надеюсь, что уже подходит то время, когда мы всё стабилизируем. Но сейчас у нас пошли некоторые травмы. Когда всё стабилизируется, тогда и ответственность будет другая. Тот опыт, который мы приобрели в этом месяце, дорогого стоит», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.