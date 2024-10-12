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В «Динамо» рассказали, кто из травмированных может вернуться в строй к следующему матчу

В «Динамо» рассказали, кто из травмированных может вернуться в строй к следующему матчу
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о состоянии травмированных игроков. Сегодня, 12 октября, «Динамо» одержало победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Михеев (Комтуа, Рашевский) – 05:26 (5x5)     1:1 Ремпал (Тодд, Хмелевски) – 06:03 (5x5)     2:1 Римашевский (Гусев, Менелл) – 12:57 (5x3)     2:2 Ливо (Тодд, Варлов) – 24:07 (5x5)     3:2 Чернов (Джиошвили, Буруянов) – 42:17 (5x5)     4:2 Комтуа (Джиошвили, Пыленков) – 44:39 (5x5)    

«К следующему матчу никто из травмированных не вернётся. Может быть, какой-то положительный момент будет по Эрику О’Деллу. Но пока так.

Артём Чернов сыграл сегодня не первый матч за «Динамо». Но если заглянуть в прошлое, то он у нас был ещё три года назад. Проходил лагерь развития, но на тот момент мы выбрали более молодых ребят. Но уже тогда я понимал, что он получит свой шанс. И сейчас мы с ним разговаривали на эту тему и вспомнили тот момент. Своей игрой в ВХЛ он показал, что почему бы и нет. В своё время у нас так появились Рашевский и Джиошвили. Да, ему 27 лет, но ничего страшного. Он на ходу и сегодня забил. Думаю, что дальше будет получать больше игрового времени.

Это конкуренция. Это совершенно нормально. Кто лучше с ней справляется, тот и играет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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