Ротенберг — об игровом времени Демидова: в «МЮ» Сульшеру давали две минуты, он забивал гол

Главный тренер СКА Роман Ротенберг считает, что нападающему Ивану Демидову необходимо отточить детали, поэтому его игровое время корректируется.

— Почему Выдренков играет меньше, чем в начале сезона?

— Мы его готовили к «Автомобилисту», чтобы он вышел и показал свою лучшую игру. Он здорово выступает, сезон длинный, нужно иногда больше тренироваться, отточить детали, мастерство. Мы с Иваном занимались этим, это сработает.

— Иван Демидов стал лучшим новичком КХЛ в сентябре, показывал себя хорошо в тройке с Кузнецовым, но теперь он выходит в четвёртом звене. Сегодня у него в районе шести минут за матч, почему игровое время просело?

— Надо было отточить детали. Вы же не из Канады, не из Монреаля? Я знаю, что там пишут с подачи американских агентов всякие статьи. Для того чтобы игрок в СКА провёл 20-23 минуты, это должен быть один из лучших игроков в мире. Все ребята, которые у нас много выступают, имеют опыт побед и в НХЛ, и в КХЛ, они могут в любой команде мира. Работаем, чтобы у каждого игрока были чемпионские привычки, это даёт свои плоды. Иван сегодня сыграл самые важные, тяжёлые отрезки матча, это сработало. Наш тренировочный процесс даёт результат, и так будет с каждым игроком: мы обязаны больше тренироваться, когда видим слабые места.

Бывает, когда агенты в США или в России платят журналистам, и они пишут статьи, чтобы их игроков ставили в состав. А ещё хуже, когда агенты звонят в клуб, где у них есть свой тренер, и они ему говорят: надо, чтобы он играл, или ты не будешь работать в клубе. Это серьёзная проблема, надо это убрать, нам нужна объективность во всём, и наш хоккей будет развиваться, будут яркие матчи, как сегодня. Сегодня была игра уровня плей-офф. Журналисты должны готовить свои статьи объективно, чтобы им не агенты платили, а чтобы был разбор, нужно объективно смотреть на все качества игрока. Бывает, что он проводит одну смену и забивает победный гол.

Не помню, когда это было, но на МЧМ хоккеист сборной США провёл одну смену и забил победный гол. В футболе тоже такое есть: помните такого игрока — Сульшер из Норвегии? Его называли golden substitute — знаете, что это такое? Правильно, золотая замена. Ему Фергюсон давал две минуты, он забивал всегда победный гол. Какие вопросы к тренеру? — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.