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Тренер СКА Ротенберг: чем меньше нас будут обсуждать в прессе, тем лучше

Тренер СКА Ротенберг: чем меньше нас будут обсуждать в прессе, тем лучше
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг призвал не обсуждать вратаря Микко Коскинена и остальных игроков в прессе, тогда команде это пойдёт на пользу. Сегодня, 12 октября, команда из Санкт-Петербурга одержала победу над «Автомобилистом» со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Деанджело) – 02:13 (5x4)     1:1 Лайпсик (Меркли) – 15:51 (5x5)     1:2 Мэйсек (Да Коста, Эберт) – 20:10 (5x4)     2:2 Плотников (Григоренко, Деанджело) – 42:46 (5x4)     3:2 Бардаков – 43:51 (5x5)     4:2 Глотов (Грицюк, Зыков) – 49:56 (5x5)     5:2 Грицюк (Никишин) – 59:20 (en)    

— Вы уже говорили, что многие критиковали Коскинена, но ему доверяли, и он отработал это доверие..
— А кто доверял? Может быть только один человек в нашей организации.

— Кто это был?
— Ну угадайте (смех в зале).

— Насколько вы будете доверять Заврагину и коснётся ли его ротация вратарей, которая в СКА происходит последние годы?
— У Коскинена была серьёзная тоже конкуренция, у него был Игорь Шестёркин, было много споров, кто сильнее. Вы знаете уровень вратаря Шестёркина. В хоккее важно отрабатывать на 100%, в каждом матче и каждой тренировке играть самоотверженно, иметь устойчивую психологию. На психологию влияет много факторов: воспитание, родители, человеческие качества, жизненный опыт. Давайте дадим возможность Егору отдохнуть и не будем обсуждать в прессе, как и по всем нашим вратарям. Мы не можем пока ставить в ворота Мойсевича, который выиграл Кубок Харламова, и во многом его заслуга, что мы выиграли этот кубок. Он не может пока играть, у нас есть Плешков, Серебряков, нам все нужны, у нас длинная дистанция.

Давайте дадим возможность игрокам работать, чем меньше нас будут обсуждать в прессе, тем лучше. Но мы видим, что нас обсуждают даже тогда, когда мы не играем. В этом тоже есть плюс: важно быть в медийной повестке, у нас всегда полные трибуны и дома, и в гостях. Один известный пиарщик говорил: чёрный пиар — это тоже пиар, поэтому мы благодарны всем. Всем огромное спасибо! — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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