Алексей Кудашов объяснил, как «Динамо» будет решать ситуацию с тремя голкиперами

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассмотрел варианты распределения игрового времени между тремя голкиперами в команде. Сегодня, 12 октября, «Динамо» обыграло уфимский «Салават Юлаев» со счётом 4:2.

— Евгений Ярославлев удачно дебютировал в КХЛ, но теперь у «Динамо» три вратаря, а мы видели, к чему всё это привело в прошлом сезоне. Основной голкипер Хантер Миска уже полторы недели находится без игровой практики. Как вы будете выходить из этой ситуации?

— У нас везде сейчас такая ситуация. Будем выходить. Тут нет ничего страшного. Это хорошо, когда вратари играют и дают шансы на победу. Разберёмся. Возможно, будем чередовать, и кто-то даже поедет играть за «Динамо» Санкт-Петербург, чтобы была игровая практика. Будем делать так, чтобы все были в обойме и находились в игровом тонусе. В прошлом году просто вратари не хотели ехать в петербургское «Динамо». Вот и всё.

— Виктор Козлов признался, что они не ожидали увидеть Ярославлева в воротах «Динамо». А вы когда приняли такое решение?

— Когда у нас был прошлый матч? Четыре дня назад. Вот тогда и приняли. Это не было решением, которое мы приняли сегодня с утра. Он своей игрой за петербургское «Динамо» доказал. И дальше не было смысла тянуть, потому что и так две игры провёл вторым вратарём. Уже и игровой тонус мог пропасть. Потому знали, что он будет играть, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.