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Алексей Кудашов объяснил, как «Динамо» будет решать ситуацию с тремя голкиперами

Алексей Кудашов объяснил, как «Динамо» будет решать ситуацию с тремя голкиперами
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассмотрел варианты распределения игрового времени между тремя голкиперами в команде. Сегодня, 12 октября, «Динамо» обыграло уфимский «Салават Юлаев» со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Михеев (Комтуа, Рашевский) – 05:26 (5x5)     1:1 Ремпал (Тодд, Хмелевски) – 06:03 (5x5)     2:1 Римашевский (Гусев, Менелл) – 12:57 (5x3)     2:2 Ливо (Тодд, Варлов) – 24:07 (5x5)     3:2 Чернов (Джиошвили, Буруянов) – 42:17 (5x5)     4:2 Комтуа (Джиошвили, Пыленков) – 44:39 (5x5)    

— Евгений Ярославлев удачно дебютировал в КХЛ, но теперь у «Динамо» три вратаря, а мы видели, к чему всё это привело в прошлом сезоне. Основной голкипер Хантер Миска уже полторы недели находится без игровой практики. Как вы будете выходить из этой ситуации?
— У нас везде сейчас такая ситуация. Будем выходить. Тут нет ничего страшного. Это хорошо, когда вратари играют и дают шансы на победу. Разберёмся. Возможно, будем чередовать, и кто-то даже поедет играть за «Динамо» Санкт-Петербург, чтобы была игровая практика. Будем делать так, чтобы все были в обойме и находились в игровом тонусе. В прошлом году просто вратари не хотели ехать в петербургское «Динамо». Вот и всё.

— Виктор Козлов признался, что они не ожидали увидеть Ярославлева в воротах «Динамо». А вы когда приняли такое решение?
— Когда у нас был прошлый матч? Четыре дня назад. Вот тогда и приняли. Это не было решением, которое мы приняли сегодня с утра. Он своей игрой за петербургское «Динамо» доказал. И дальше не было смысла тянуть, потому что и так две игры провёл вторым вратарём. Уже и игровой тонус мог пропасть. Потому знали, что он будет играть, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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