Ротенберг — о переходе Заврагина: даже Коскинен долго адаптировался в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал об адаптации Егора Заврагина в СКА. Сегодня, 12 октября, команда из Санкт-Петербурга обыграла «Автомобилист» (5:2).

— Что за церемония была в раздевалке?

— Я всегда отвечу на любой вопрос, мы всегда открыты для журналистов в любой ситуации. Сегодня у победы много отцов, мы все разделяем радость победы нашего города. Это командная победа, поблагодарил всех. Не такая простая ситуация у Егора Заврагина, который перешёл в СКА: даже Микко Коскинен долго адаптировался, много проиграл матчей подряд, и были разговоры: зачем мы его взяли? Но я понимал, что надо набраться терпения, обсуждали это с тренерским штабом Быкова и Захаркина.

Нам важно, чтобы ребята, которые играли в СКА, имели уверенность, спокойствие, психология влияет на всю команду. От вратаря в современном хоккее многое зависит, в Магнитогорске Набоков, молодой пацан, выиграл Кубок. Нет ничего невозможного в хоккее, желаем удачи всем нашим вратарям, у нас есть ребята, которые всегда бьются на пределе и отдаются на все 100%. Я ответил на ваш вопрос? Я могу покороче сказать

— Почему Выдренков заменил Галенюка?

— Обсудили это с Шафрановым на лавке, он сильный атакующий защитник, сыграл ключевую роль, как и Павел Мойсевич, в Кубке Харламова, забивал победные шайбы в финале, в большинстве. Он сильный игрок, решили, что нужно идти ва-банк. Нет вопрос к Галенюку, огромное игровое время, дали восстановиться. Пошли на риск, благодарны Ивану за игру, а Даниил в обойме, всё хорошо, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.