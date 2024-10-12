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«Не совсем адекватные люди». Ивлева не пустили на матч московского «Динамо» с «Салаватом»

«Не совсем адекватные люди». Ивлева не пустили на матч московского «Динамо» с «Салаватом»
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Шефа Константина Ивлева не пустили на матч Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу московской команды. Матч прошёл в столице на «ВТБ Арене».

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Михеев (Комтуа, Рашевский) – 05:26 (5x5)     1:1 Ремпал (Тодд, Хмелевски) – 06:03 (5x5)     2:1 Римашевский (Гусев, Менелл) – 12:57 (5x3)     2:2 Ливо (Тодд, Варлов) – 24:07 (5x5)     3:2 Чернов (Джиошвили, Буруянов) – 42:17 (5x5)     4:2 Комтуа (Джиошвили, Пыленков) – 44:39 (5x5)    

«К большому сожалению, не смогу быть сегодня на хоккее и выполнить те обещания, которые давал. Если рассказать откровенно, то вы будете просто в шоке. Меня не пустила служба безопасности. У них есть какой-то регламент, я приехал пораньше, а они не ожидали этого. В итоге просто не пропустили. Я даже попросился с ребёнком в туалет, но и так не дали пройти. Вот такое, получается, отношение к 50-летним верным болельщикам клуба «Динамо». Мне безумно от этого грустно, я хотел бы извиниться. Не виноват, но всё равно извинюсь. Знаю, что многие хотели прийти и автограф получить, и сфотографироваться, но такие бывают моменты, и бывают не совсем адекватные люди. Грустно, что эти неадекватные люди работают в клубе, за который я болею 50 лет», — сказал Ивлев на видео в своём телеграм-канале.

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