«Не совсем адекватные люди». Ивлева не пустили на матч московского «Динамо» с «Салаватом»

Шефа Константина Ивлева не пустили на матч Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу московской команды. Матч прошёл в столице на «ВТБ Арене».
«К большому сожалению, не смогу быть сегодня на хоккее и выполнить те обещания, которые давал. Если рассказать откровенно, то вы будете просто в шоке. Меня не пустила служба безопасности. У них есть какой-то регламент, я приехал пораньше, а они не ожидали этого. В итоге просто не пропустили. Я даже попросился с ребёнком в туалет, но и так не дали пройти. Вот такое, получается, отношение к 50-летним верным болельщикам клуба «Динамо». Мне безумно от этого грустно, я хотел бы извиниться. Не виноват, но всё равно извинюсь. Знаю, что многие хотели прийти и автограф получить, и сфотографироваться, но такие бывают моменты, и бывают не совсем адекватные люди. Грустно, что эти неадекватные люди работают в клубе, за который я болею 50 лет», — сказал Ивлев на видео в своём телеграм-канале.
- 12 октября 2024
-
23:25
-
22:40
-
22:30
-
22:14
-
21:47
-
21:40
-
21:29
-
21:26
-
21:19
-
21:08
-
21:03
-
21:00
-
20:52
-
20:47
-
20:45
-
20:40
-
20:35
-
20:27
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:12
-
20:04
-
19:53
-
19:45
-
19:41
-
19:24
-
19:19
-
19:15
-
19:15
-
19:00
-
18:52
-
18:49
-
18:40
-
18:37